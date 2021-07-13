مليكة تستقبل العيد بـ«فضفض».. فيديو

طرحت الفنانة «مليكة» أحدث كليباتها لأغنيتها الجديدة «فضفض»، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتم تصوير كليب الأغنية في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية ببيروت تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك.

أغنية «فضفض» من كلمات الشاعر المصري هاني عبد الكريم، وألحان المصري «مدين»، وتوزيع الموسيقي المصري، وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية

فضفض اتكلم وبلاش تشيل في قلبك

مش عارفه ايه اللي جابك لكن شكراً

لتعبك صعبان عليا امشي او حتى اسكتك

الوقت مهوش مناسب وانا شايفه لهفتك

لأ متقوليش حبيبتك انا واحده من حبايبك

احساسك اني سبتك هو بس اللي جايبك

فضفض اتكلم وبلاش تشيل في قلبك

مش عارفه ايه اللي جابك لكن شكراً

وحياتي لتكمل كلامك مره واحده انا شايفاك حد تاني

مالك حلو النهارده مبقتش خلاص بحبك ولا ولا حتى بكرهك

انا سايبه الدنيا ليك وعلى الله تغيرك

وقدمت المطربة مليكة، عددا من الأغنيات المصرية، وكانت أول أغنيه لها «بنتي حبيبتي» التي حققت نجاحا كبيرا، وأغنية «عارف بجد» و«عد الجمايل»، وأخرهم «عاشت للحب»، وحققت هذه الأغنيات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.