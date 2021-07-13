قبل أيام من بداية الموسم السينمائي.. تعرف على قائمة أفلام عيد الأضحى

أيام قليلة تفصل الجمهور عن طرح أفلام عيد الأضحى، وحتى الآن لم تضح ملامح الموسم السينمائي الأشهر بصورة كبيرة حتى الآن، حيث من المقرر أن يضم الموسم السينمائي مجموعة كبيرة من الأسماء الكبيرة بعد فترة طويلة من الغياب عن السينما، خاصة بعد الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

بدأ صناع فيلم «العارف» موسم أفلام عيد الأضحى مبكرا، حيث يقام العرض الخاص للفيلم اليوم، على أن يتم طرحه في دور العرض السينمائي، بداية من الغد، ليدخل ضمن المنافسة مع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«مش أنا»، قبل أيام من بداية موسم عيد الأضحى رسميا.

قائمة أفلام عيد الأضحى:

- «الأنس والنمس»:

يضم الفيلم توليفة كبيرة من نجوم الكوميديا بتوقيع المخرج شيريف عرفة، على رأسهم الفنان محمد هنيدي، الذي يعود إلى السينما بعد غياب منذ آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، في 2016.

ويضم فيلم «الأنس والنمس» عددا من الأبطال من بينهم منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

في إطار من التشويق والأكشن، اختار الفنان أحمد عز تجربة سينمائية جديدة يراهن بها على الجمهور في موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم توليفة مميزة من النجوم من بينهم محمود حميدة، أحمد فهمي ومصطفى خاطر بالإضافة إلى كارمن بصيبص.

«العارف» تأليف محمد سيد بشير، ويحمل توقيع المخرج أحمد علاء الدين في تعاونه السينمائي الثالث مع أحمد عز بعد «بدل فاقد» و«الحفلة».

يعيد الفنان كريم عبد العزيز التعاون الناجح مع ماجد الكدواني في العمل السينمائي الرابع الذي يجمعهما معا، وحقق الفيلم الذي يضم عدد من النجوم في بطولته من بينهم دينا الشربيني نحاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الـ 10 ملايين جنيه في أقل أسبوع في دور العرض السينمائي.

طرحت الشركة المنتجة فيلم «مش أنا» في دور العرض السينمائي في 23 يونيو الماضي بعد تأجيل عرضه من موسم عيد الفطر بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضت ذلك الوقت لمكافحة لنتشار فيروس كورونا، ومنذ ذلك الوقت نجح الفيلم من تأليف تامر حسني في تصدر قائمة الإيرادات.

«مش أنا» بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، وإخراج سارة وفيق.