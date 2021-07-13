رقم «13و22».. «التعليم» تعلن تشابه سؤالين في امتحان الألماني بالثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت اليوم بشكل منضبط، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها تلقت من محافظة البحر الأحمر، بلاغًا بتكرار وتشابه السؤال رقم «13، 22» من امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الألمانية».

وقالت غرفة العمليات، في بيان عاجل لها، منذ قليل، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لصالح الطلاب، موضحة أنه لم يتم رصد أى معوقات تؤثر على سير امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدة أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.