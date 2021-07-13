طلاب الثانوية العامة بالقليوبية ..الفرنساوي سهل وشكاوى من الألماني

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية بمحافظة القليوبية الذين أدوا إمتحان اللغة الاجنبية الثانية اليوم عن سعادتهم بمستوي امتحان اللغة الفرنسية الذي جاء سهلا ومباشرا ودون أي تعقيدات مؤكدين أن الامتحان أسهل من امتحان الشعبة العلمية فيما عبر طلاب الشعبة الذي أدوا إمتحان اللغة الألمانية عن إستيائهم من مستوي الامتحان حيث أكدوا أنه صعب وطويل ولم يمر عليهم من قبل رغم أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة ولكن الامتحان جاء مفاجئا ومستوي الصعوبة به كانت عالية للغاية.

طلاب الثانوية العامة القطعة والمواقف صعبا من إمتحان اللغة الألمانية

وقال طلاب الثانوية العامة ممن امتحنوا اللغة الألمانية إن القطعة جاءت طويلة وسؤال المواقف صعب ولكن اسئلة القواعد كانت في متناول البعض حيث تمكن الطلاب من حلها.

في سياق متصل، تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير إنتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في اللجان

تعليم القليوبية: تنسيق كامل مع كافة الجهان لتوفير الأمن والسلامة بلجان الثانوية العامة

وأكد وكيل الوزارة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين إمتحانات الثانوية العامة بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الامن والسلامة لكل المشاركين في الإمتحانات وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والامان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الثانوية العامة بالقليوبية

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام إمتحانات الثانوية العامة مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.