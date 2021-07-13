محمد رشاد ومي حلمي.. حياة قصيرة كلها خلافات

منذ بداية علاقة الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، وحياتهما عبارة عن مشاكل وأزمات وخلافات، دونت كافة تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية، بالتحديد من عام 2018 إلى يومنا هذا.

يا فرحة ما تمت

في عام 2018، ارتدت مي حلمي فستانًا أبيض، وارتدى العريس محمد رشاد بدلته السوداء؛ استعدادًا لحفل زفافهما في 2018، إلا أن ذلك اليوم أصبح الكابوس الذي يؤرق حياتهما فيما بعد، بعدما صُدم الجميع حينما تسربت صورة لمي حلمي بفستان الزفاف وهي ترقد على سرير أحد المستشفيات، بعد ترك رشاد حفل الزفاف بسبب مشاكل أسرية و«خناقات» متبادلة وهو ما كشفا عنه الثنائي أثناء استضافتهما في برنامج شيخ الحارة في شهر رمضان الماضي، حيث اتهم كل فرد منهما أسرة الآخر بسبب فشل العلاقة الزوجية.

وعقب عودتهما لبعضهما البعض، عادت المشاكل من جديد، ولم تستمر الزيجة إلا عدة اشهر قليلة، تم فيها الطلاق أكثر من مرة والمرة الأخيرة فيها كان سببها مشاكل محمد رشاد مع المنتج هاني محروس، وهنا خرجت الإعلامية مي حلمي عبر انستجرام، في مقطع فيديو مدته 6 دقائق، قالت فيه إنها معرضة للطرد من منزلها والحجز عليه بعد استدانة زوجها مبلغ 5 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات التي يعمل معها كبند من بنود التعاقد، معلنةً من خلاله مساندته من خلال تدشين هاشتاج «ادعم محمد رشاد».

مع نهاية علاقة محمد رشاد ومي حلمي، الزوجية لم تهدأ الأمور بينهما بل عادت المشاكل من جديد باتهامات متبادلة بين الطرفين عبر وسائل الإعلام، من بينها قصة وفاة جنينهما الأول، حيث اتهمت مي زوجها بأنه كان سبب وفاة الجنين فى رحمها بسبب اعتدائه عليها بالضرب، في حين أوضح رشاد خلال برنامج شيخ الحارة، إن السبب الرئيسي وراء وفاة الجنين هو قيام مي حلمي بعمل عملية شفط دهون وعلى إثرها توفي طفلهما.