هند صبري تدعو للتبرع لمستشفيات تونس بــ«لايف» عبر «إنستجرام»

نشرت الفنانة هند صبري، مقطع فيديو «لايف» عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلقت: «من لايف البارحة لجمع تبرّعات لصالح المستشفيات في تونس»، داعية إلى المشاركة في التبرعات.

ووجهت الفنانة هند صبري، رسالة شكر لجميع العاملين والأطقم الطبية بمستشفيات تونس والقائمين على المجتمع المدني وشعب تونس الذين يواجهون أزمة جائحة فيروس كورونا «بكل إللي يقدروا عليه»، .

هند صبري توجه رسالة شكر للرئيس السيسي والدولة المصرية لدعم تونس في أزمتها الحالية

وكانت الفنانة هند صبري، قد سبق ووجهت عبر حسابها بـ«انستجرام» من خلال فيديو رسالة شكر للقيادة المصرية على مؤازرتها الدولة التونسية في ظل تداعيات فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابة بها، معلقة بقولها: رسالة شكر وحب وتقدير وامتنان لمصر وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرسال طائرتين بالمستلزمات الطبية لتونس وشعبها».

وأضافت هند صبري: «أنا كمواطنة تونسية مصرية أشعر بالفخر، إيدنا في إيد بعض وفي ضهر بعض على الحلوة والمرة، أشكر الشعب المصري والقيادة المصرية لإحساسها بالمسؤولية تجاه الشعب التونسي، أنا عايشة في مصر وبلمس حب المصريين لتونس، والشعب التونسي النهاردة لمس هذا الحب، تونس تمر بجائحة هتعدي منها على خير، احنا بنقوى ببعض.

نجوم الفن يتفاعلون مع هند صبري: بنحبك وبنحب تونس

وتفاعل عدد من نجوم الفن على الفيديو الذي وجهت فيه هند صبري التحية للقيادة المصرية، أبرزهم الفنانة منى زكي، التي علقت بقولها «بنحبك وبنحب تونس وشعب تونس، شكرًا مصر».

وعلقت الفنانة سوسن بدر، على الفيديو الذي نشرته هند صبري عبر حسابها بـ«انستجرام»: «إن شاء الله تونس الحبيبة والشقيقة هتمر من الأزمة وترجع أقوى وأجمل».