تعرف على درجات الحرارة الأيام المقبلة.. حار رطب يوم وقفة عرفات

أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع الجاري لتصل إلى 41 في القاهرة والجيزة وإلى 45 في محافظات الصعيد، مضيفا أن يشهد الطقس ارتفاع الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال فترات النهار على كل الأنحاء، حار في فترات الليل، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم وقفة عرفات.

درجة الحرارة يوم وقفة عرفات

درجة الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.