حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يسعى جاهدًا في الحصول على المناصب، إذ إنّه يتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة واهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.