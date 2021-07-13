بروتوكول بين  مصر الخير وكفر الشيخ  للعمل على مبادرة حياة كريمة

شهدت محافظة كفر الشيخ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مؤسسة مصر الخير وجمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، اليوم، ضمن مشروع حياة كريمة لمركز مطوبس، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمـــد نصار، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لحصر احتياجات القرى في مركز مطوبس لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هي مبادرة خلاقة، وما يتم تنفيذه علي الأرض من إنجازات خيال علمي، بتحويل قرى محرومة من الخدمات إلي قري تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوى معيشة المواطن، موضحا ما يتم علي الأرض في ظل مبادرة حياة كريمة، خيال علمي، وجهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر وغيرها.

وأضاف أحمد نصار، نقيب الصيادين ،رئيس مجلس الادارة، انه تم تكريمه وتكريم جمعية الرعاية الإجتماعية ببرج مغيزل من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج ،و الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أيمن عبد الموجود ،والعديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة ،وذلك بقاعة المؤتمرات بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث صنفت الجمعية من أفضل عشرة جمعيات في المستوى المتوسط.