عاجل.. مصرع شخص ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

لقي شخص مصرعه بعد ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمستشفى كفر الشيخ الجامعي أثناء محاولة الأطباء القبض عليه بعد محاولة سرقتهم، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالشيخ الجامعي بناء على تعليمات النيابة العامة التي ستتولي التحقيق.

تلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغاََ من أحد الأطباء بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ يفيد بمصرع شخص داخل الحرم الجامعي بعد محاولة سرقتهم وإكتشاف أمره حاول الهروب بعدما طاردوه إلا أنه ألقى بنفسه من شرفة الطابق الرابع بالمستشفى ليلقى حتفه.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول بقيادة الرائد محمد هاني رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين وجود جثة، تم نقل الجثه للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.