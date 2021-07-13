امتحانات الثانوية العامة 2021.. غياب 9 طلاب بلجان مطروح

أدى طلاب القسم الأدبي، امتحان اللغة الفرنسية، اليوم، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط رضا من الطلاب عن الأسئلة، وارتياحهم من الامتحان، وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، خلال متابعتها لجميع اللجان لم تتلق أية شكوي بخصوص امتحان اللغة الفرنسية، وأن نسبة حضور الطلاب 99٪، حيث جرى تسجيل غياب 9 طلاب فقط من بين 801 طالب وطالبة هم إجمالى الطلاب المقيدين لدخول الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. دخول الطالبة المستبعدة لجنتها

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، تابعت دخول الطالبة التى كانت مستبعدة من الامتحانات، بعد انهاء إجراءات قيدها بلجنة الإدارة بالإسكندرية واستخراج رقم جلوس لها، ودخلت لجنتها منازل أدبي بمدرسة الشهيد المعناوى بمدينة مرسى مطروح، وأدت الامتحان، كما تابعت غرفة عمليات الثانوية العامة اللجان على مستوى 17 لجنة بنطاق المحافظة، خلال إمتحانات اليوم الرابع للثانوية العامة، حيث أدي طلاب الشعبة الادبية الإمتحان في اللغة الأجنبية الثانية فترة واحدة لمدة ٢ ساعاتين.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. تذليل العقبات بلجان مطروح

وذكر كيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، علي تعمل على تذليل أى عقبات داخل اللجان السبعة عشر بمحافظة مطروح، ونتاع انضباط العملية الامتحانية والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وغرفة عمليات المحافظة وبالاتصال المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل وتوافر الاجواء الامتحانية المناسبة لجميع الطلاب.