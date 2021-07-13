«ميناء الإسكندرية» تطلب 20 وظيفة بعقود مؤقتة.. الشروط وخطوات التقديم

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، حاجة الهيئة لـ20 مرشدا بعقود مؤقتة، استنادًا لأحكام المرشدين والقواعد المنظمة بالهيئة دون التزام بالتثبيت، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف 21 يوليو الحالي.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

تندرج هذه الوظيفة ضمن مجموعة المرشدين بالإدارة العامة لحركة السفن بالإدارة المركزية للحركة، وتختص بإرشاد السفن في البواغيز والممرات الملاحية بمينائي الإسكندرية والدخيلة وتراكيها على الأرصفة واستقبالها على المخطاف.

المهارات المطلوبة للوظائف

- اتباع أصول الملاحة وقوانينها أثناء تأدية واجبات وظيفته.

- تأمين السفن ومنع تصادمها أثناء عمليات الإرشاد والتراكي.

- إجابة طلب السفينة طالبة الإرشاد بمجرد تلقي الإشارة الخاصة بطلب الإرشاد وطبقًا للتعليمات الصادرة إليه.

- أن يقدم خدماته للسفينة طبقًا للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن.

- أن يقدم المساعدة للسفينة التي تكون في حالة خطر أو يخشى منها على سلامة الميناء والملاحة فيه، سواء طلب تقديم المساعدة أو لم يطلب إليه متى تبين له الخطر محدق بالسفينة أو أنّها في وضع يشكل خطرًا على سلامة الميناء أو الملاحة فيه، وعليه الإبلاغ قبل التوجه لإنقاذ السفينة، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون هذا.

- السيطرة على مناورات القاطرات المستخدمة في عمليات الإرشاد وتوجيهها والتنسيق بين تحركاتها أثناء عمليات الإرشاد في حالة استخدام أكثر من قاطرة.

- توجيه عمال رباط السفن أثناء عمليات الرباط أو فكه.

- مزاولة الاختصاصات الأخرى واتباع التعليمات الخاصة بنظام توزيع العمل وتوقيتاته التي تصدر بها قرارات من الهيئة.

- استيفاء النماذج الخاصة بإرشاد السفن التي يتولى إرشادها وذلك وفقا للتعليمات.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا عند صدور قرار التعاقد.

- الحصول على شهادة ربان أعالي البحار مع مزاولة أعمال الملاحة مدة لا تقل عن سنتين.

- اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة

1. صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة.

2. ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

3. صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

4. صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

5. صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- في حالة العمل بجهة أخرى قبل التقدم للعمل بالهيئة يجب تقديم ما يفيد تاريخ شغل الوظيفة وتاريخ وسبب تركها وعدد السفن التي أرشدها وتقرير كفايته عن فترة العمل بها.

- سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

خطوات التقديم على الوظائف

ويتم التقديم على الوظائف باسم الربان رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية من هنـــــــا، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو الواردة بالبريد.

- يختار المتقدم الوظيفة، لتظهر أمامه الوصف والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.

- يضغط المتقدم على تم الاطلاع على شروط الوظيفة، ثم الضغط على زر استمرار للانتقال إلى صفحة التقديم.

- بعد إدخال البيانات المطلوبة يتم النزول إلى أسفل الصفحة والضغط على استمرار لبدء رفع المستندات المطلوبة.

- تكون الملفات إجباريًا لقبول الطلب بالنسبة لجميع الوظائف، وبعد رفعها سيظهر رقم الطلب الخاص لكل متقدم على وظيفة.

- حال عدم رفع الملفات الإجبارية للوظيفة المتقدم عليها سيظهر رسالة خطأ ERROR.

- بعد رفع المستندات المطلوبة سيظهر رقم الطلب الخاص لكل متقدم على وظيفة.