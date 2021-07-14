حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء لديه عدد كبير من الأصدقاء، ويتسم بحس الفكاهة، لكن أبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.