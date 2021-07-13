كورونا حول العالم: إصابات في البرازيل بسبب كوبا امريكا وتونس أعلى وفيات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 179 حالة إصابة بفيروس كورونا، على صلة بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم، التي أقيمت مؤخرا بالبلاد، بزيادة 13 حالة عن آخر حصيلة قبل 17 يوما، وكان النهائي هو المباراة الوحيدة في البطولة التي شهدت حضور مشجعين في المدرجات، وكان حوالي 26% من السكان في البرازيل حصلوا على لقاحات مضادة لفيروس كورونا

وتوقعت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن يؤدي قرار رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا يوم الاثنين المقبل، رغم ارتفاع حالات الإصابة بمتغير دلتا في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة تفشي الوباء ودفع البلاد إلى ما أسماه أحد العلماء البارزين «منطقة مجهولة» من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من «كوفيد طويل الأمد»، وأضافت الصحيفة أنّ «كوفيد طويل الأمد» والمعروف أيضًا باسم «متلازمة ما بعد كوفيد»، له أكثر من 10 أعراض يمكن أن تستمر لأشهر بعد أن تثبت الإصابة بالفيروس.

وطردت بالي، أمس، سياحا أجانب لانتهاكهم القواعد المشدَّدة لمكافحة فيروس كورونا في الجزيرة السياحية الإندونيسية، فيما تسجل البلاد موجة فتاكة من الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت إندونيسيا، أكثر البلدان تضررا بالفيروس في جنوب شرق آسيا، عددا قياسيا من الإصابات الجديدة أمس، بلغ 40427 و891 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال رئيسا اليونيسف واليونسكو في بيان مشترك إنه يجب إعادة فتح المدارس ولا يمكن أن تنتظر حتى تطعيم جميع التلاميذ والمعلمين، أو حتى انخفاض عدد حالات كوفيد إلى الصفر، وتابع البيان بأنه مر 18 شهرًا منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا ولا يزال تعليم ملايين الأطفال معطلاً، واعتبارًا من أمس، جرى إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية في 19 دولة، مما أثر على أكثر من 156 مليون طالب، ولا ينبغي لذلك أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس آخر من يغلق وأول من يفتح.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن الإصابات بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في البلاد، محذرًا من سرعة تفسي الفيروس، وجاءت تصريحات «فيران» في لقاء مع تلفزيون «بي إف إم» الفرنسي، بعد يوم من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تطعيم إلزامي للعاملين بمجال الصحة. وقصرت فرنسا المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، على أولئك الذين جرى تطعيمهم أو الذين ثبتت إصابتهم مؤخرًا بفيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي جرى الإعلان عنها مساء أمس، لمكافحة موجة جديدة من الإصابات في البلاد.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تونس تسجل أعلى معدل يومي للوفيات في المنطقة بسبب كورونا، ويجب مساعدتها، وفقا لما أفادت به قناة «العربية» في نبأ عاجل. وأعلنت الصحة التونسية، مساء أمس، تسجيل 4310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 501 ألف و923 حالة.

وعالميا، تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حاجز 188 مليون حالة، وسجلت الإصابات 188047315 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4055447 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 171982509حالة.