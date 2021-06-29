«الصحة العالمية»: لا معلومات تشير إلى أن «متحور دلتا» الأشد فتكا

أكدت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب بمنظمة الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة لا تملك معلومات تشير إلى ارتفاع معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة دلتا (السلالة الهندية) لفيروس كورونا.

وقالت «فوينوفيتش»، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الثلاثاء: «من المعلوم حاليًا أن سلالة دلتا جرى رصدها في أكثر من 90 دولة، ومنها روسيا، لقد أظهرت هذه السلالة قدرتها المرتفعة على الانتشار».

وتابعت:«منظمة الصحة العالمية لا تملك معلومات تدل على ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا، لكننا نواصل دراسة هذه السلالة نظرًا لانتشارها عبر العالم»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت رئيسة مكتب المنظمة في موسكو إلى أنه في كل حال من الأحوال، فإن زيادة الإصابات تعني زيادة الضغط على الفرق الطبية ومؤسسات الصحة العامة، الأمر الذي يهدد بارتفاع عدد الوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت يوم السبت الماضي أن السلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد التي تحمل اسم دلتا أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها.