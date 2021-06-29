رئيس التحرير

محمود مسلم

«الصحة العالمية»: لا معلومات تشير إلى أن «متحور دلتا» الأشد فتكا

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
08:51 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
سلالة دلتا من كورونا أكثر انتشارا لكنها ليست أشد فتكا وفقا للصحة العالمية

سلالة دلتا من كورونا أكثر انتشارا لكنها ليست أشد فتكا وفقا للصحة العالمية

أكدت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب بمنظمة الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة لا تملك معلومات تشير إلى ارتفاع معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة دلتا (السلالة الهندية) لفيروس كورونا.

وقالت «فوينوفيتش»، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الثلاثاء: «من المعلوم حاليًا أن سلالة دلتا جرى رصدها في أكثر من 90 دولة، ومنها روسيا، لقد أظهرت هذه السلالة قدرتها المرتفعة على الانتشار». 

وتابعت:«منظمة الصحة العالمية لا تملك معلومات تدل على ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا، لكننا نواصل دراسة هذه السلالة نظرًا لانتشارها عبر العالم»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت رئيسة مكتب المنظمة في موسكو إلى أنه في كل حال من الأحوال، فإن زيادة الإصابات تعني زيادة الضغط على الفرق الطبية ومؤسسات الصحة العامة، الأمر الذي يهدد بارتفاع عدد الوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت يوم السبت الماضي أن السلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد التي تحمل اسم دلتا أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها.

اقرأ المزيد:

«أوبك» تحذر من متغير دلتا الجديد وتأثيره على أسواق النفط

«لامدا» تنافس سلالة دلتا كورونا للسيطرة على العالم.. من سينتصر؟

وول ستريت جورنال: سلالة دلتا المتحورة تجتاح أفريقيا وسط كارثة صحية

عاجل.. الصحة العالمية: رصدنا تحور «ألفا» من كورونا في مصر.. و«دلتا» لم يصل

الفلبين تمدد حظر السفر مرة أخرى لمنع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من كورونا

«الصحة العالمية»: متحور «دلتا» موجود بـ92 دولة ويستجيب للقاحات