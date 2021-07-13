محافظ بني سويف يوجه بتوفير كشك لمسنة استوقفت موكبه

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتلبية مطلب مُسنة بقرية «منشأة هديب»، التابعة لمركز ناصر، عقب مناداتها عليه أثناء سير سيارته بالقرية، على هامش تفقده عدد من مشروعات حياة كريمة.

وفوجئ محافظ بني سويف أثناء تفقده لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية منشأة هديب التابعة لمركز ناصر، بإقدام إحدى السيدات على سيارته ومنادتها «يا سيادة المحافظ .. يا سيادة المحافظ استنى»، قبل أن يوقف محافظ بني سويف سيارته وينزل منها مستمعًا، حيث طالبته بكُشك يكون مصدر دخل لها ولمن تعول، ليرد عليها المحافظ «تحت امرك يا أمي».

ووجه محافظ بني سويف مكتبه بالتواصل معها حتى يتم تلبية مطالبها، قبل أن تفاجئه سيدة أخرى من القرية بدعوته لتناول واجب الضيافة قبل أن يوجه لها الشكر ويستكمل جولته التفقدية لمشروعات حياة كريمة ووعدها بنا سيكون لهم زيارة اخرى فى القريب العاجل وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية الذين رددوا ادعية ربنا يوفق رجالة السيسى ويجعلهم منصورين.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر، اليوم، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور عاصم سلامة نائب وبلال حبش نائبي المحافظ، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بمنشأة هديب والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث استمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتي منشأة هديب وغيط البحاري، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهراً.

كما تابع المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام، ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين» بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف نسمة بدائرة قرى الوحدة المحلية للحمام، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 20%.