أسعار حفل جورج وسوف في عيد الأضحى بالسعودية.. «الملكية» بـ10 آلاف جنيه

يطل سلطان الطرب جورج وسوف على جمهوره من جديد في حفلة غنائية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة، وهو الحفل الأول له في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة 23 يوليو الجاري، رابع أيام عيد الأضحى، في تمام الساعة الثامنة مساء بمركز «جدة سوبر دوم» الذي يتسع لآلاف الحضور.

أسعار تذاكر حفل جورج وسوف في «صيف جدة»

وتأتي تذاكر حفل النجم جورج وسوف في 6 فئات، تبدأ من 320 ريالا سعوديا أي ما يوازي 1300 جنيه، وتتدرج لـ 575 ريالا سعوديا ثم 775 ريالا في الفئة الثالثة، بينما تبلغ قيمة تذكرة «VIP» مبلغ 1.250 ريال سعودي، بينما تأتي تذكرة «VVIP» مقابل 1.750 ريال، وتصل الفئة الأعلى «الملكية» إلى 2.250 ريال سعودي وهو ما يوازي 9.450 ألف جنيه مصري.

جورج وسوف: «لأول مرة بلتقى فيكم جمهور السعودية الغالى على قلبي»

ونشر وسوف «بوستر» الحفل عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «لأول مرة بلتقى فيكم جمهور السعودية الغالى على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو فى جدة»، ويأتي الحفل بعد أشهر قليلة من الحفل الغنائي الذي أحياه سطان الطرب على مسرح قلعة دمشق، بمناسبة فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.

وتفرض الشركة المنظمة للحفل قواعد مشددة للحضور من أبرزها اقتصار دخول الحفل على الحاصلين على لقاح «كوفيد -19»، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص، قياس درجة الحرارة عند الدخول، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو نظهر عليه أعراض، كما يُحظر الدخول من غير «الكمامات» المطلوب ارتداؤها طول الوقت، بالإضافة إلى أحقية الجهة المنظمة في رفض دخول وإخراج أي شخص تعتبر سلوكه غير لائق وفقا لتقديرها الخاص.وتشهد فعاليات صيف جدة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عدد من الحفلات التي يحييها أكبر نجوم الوطن العربي، ومن المقرر أن تقدم الفنانة أنغام حفلا يوم 24 يوليو الجاري، وهو خامس أيام عيد الأضحى، ويتضمن برنامج الحفل فقرات غنائية لـ تامر عاشور ومحمد الشرنوبي.