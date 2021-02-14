جورج وسوف يشدو «ياه عالزمن» من كلمات أحمد المالكي مع «لايف ستايلز»

يواصل الفنان الكبير جورج وسوف العمل على أغنية مصرية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز على أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. «جورج» بعد عقد عدة جلسات عن بعد واتصالات هاتفية وقع الطرفان عقد تعاون لإنتاج أغنية وفيديو كليب بعنوان «ياه عالزمن» باللهجة المصرية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري والفيديو كليب بتوقيع المخرج المبدع فادي حداد.

جورج وسوف يعود للأغنية المصرية بـ ياه عالزمن

وأنهى جورج وسوف، هذا الأسبوع، تسجيل الأغنية في استوديوهات هادي شرارة متمنيا أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، ويقوم حاليا رئيس الشركة المنتجة، الذي اختار الأغنية لسلطان الطرب، بالتنسيق شخصيا مع كلٍ من أبو وديع وصناع الأغنية والمخرج فادي حداد حرصا منه بأن يبصر هذا المشروع النور وفقا لأفضل معايير الإنتاج.

ويعمل المخرج فادي حداد على إعداد ستوري بورد لمناقشتها مع فريق عمل جورج وسوف ورئيس شركة الإنتاج على أن تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.

جورج وسوف يطرح أغنيته الجديدة بعد أيام

يذكر أن آخر أغنيات جورج وسوف التي طرحها منذ أسابيع كانت أغنية صاحي الليل، وهي من كلمات ملاك عادل والحان محمد يحيى وتقول كلماتها

يا بختك يللي صاحي الليل .. ما دام كان السبب واحده

ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده

في ناس بتنام على احدى عشر أو اثني عشر وناس واحده

وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعه واحده

صباح الفل ع العشاق

صباح الفل ع الصاحيين

هغني لكل حد اشتاق

واقولو ياليل واقولو ياعين

والناس يللي ناموا الليل والناس يللي نومها ثقيل

مسيرها تحب أصل الحب بيجي مرة كدا واحدة

شافوني الناس وقالو حرام ياعيني عليه ما بينمشي

ده لو عشق الأحبه حرام هدوب برضه ما حرمشي

خلاص القلب داب دوبان وحب خلاص وما سلمشي

ولو كانت سكة العشاق خطر انا في الخطر همشي

صباح الفل ع العشاق

صباح الفل ع الصاحيين

هغني لكل حد اشتاق

واقولو يا ليل واقولو ياعين

والناس يللي ناموا الليل والناس يللي نومها ثقيل

مسيرها تحب اصل الحب بيجي مرة كدا واحدة