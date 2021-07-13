الهجرة تعلن خطوات تسجيل استخراج جواز السفر للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بعد جائحة كورونا المستجد، والتى تسببت في تعطيل استخراج جوازات السفر والتجديد، بالإضافة إلى ما يخص تأخر وصول الجوازات إلى القنصلية المصرية لفترات طويلة، فإن هناك تغير في معدلات وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول الجوازات إلى القنصليات.

وأكدت وزارة الهجرة، تكثيف العمل وتشكيل لجان وزيادة عدد الموظفين وزيادة عدد ساعات العمل للوفاء بكافة طلبات المواطنين، وتعويض فترات التأخير الماضية، فور تحسن أمور الطيران والجائحة العالمية، على أن يتوجه صاحب الطلب سواء تجديد جواز السفر أو استخراج جواز سفر جديد إلى القنصلية التابع لها، ويحضر جميع الأوراق المطلوبة منه، وسترسل في الحقيبة الدبلوماسية، إلى الجهات المسؤولة لتجديد واستخراج جوازات السفر للمصريين في الخارج وأبنائهم.

وأعلنت الوزارة، الانتهاء من إنتاج الفيديوهات التعريفية لكافة الأوراق المطلوبة من المصريين في الخارج، سواء لتجديد جواز السفر أو استخراج جواز جديد، على أن تطرح هذه الفيديوهات عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلي بث سلسلة الفيديوهات المصورة تباعا يوم الجمعة من كل أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، وتستمر وزارة الهجرة في تلقى أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني للوزارة egyptiansabroad@emigration. gov.e، وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، وتطبيق «واتس آب» على الرقمين: 01501888879 و01501888897، على أن يرد على الاسفسارات تباعًا في سلسلة الحلقات المصورة، مشيرة إلى أنه في السابق كان وصول الجوازات لدول مثل الأردن والسعودية والإمارات يستغرق ما بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ التقديم، أما الآن وبعد جائحة كورونا تأثر العالم بأكمله سلبا في حركة الطيران بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ما أثر بشكل مباشر على كافة إجراءات الطيران وصرف المستندات.