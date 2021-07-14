أسمهان أميرة «المغنى والطرب»: رصيدها الفني فيلمان فقط

77 عامًا تمر على وفاة الفنانة أسمهان، التي توفيت في مثل هذا اليوم 14 يوليو من عام 1944 وهى في ريعان شبابها وقبل أن تكمل عامها الـ 32، نتيجة حادث انقلاب سيارتها في مياه «ترعة» أثناء توجهها لمنطقة رأس البر، لتموت أسمهان ومساعدتها غرقًا، بينما ينجو السائق الذي قيل إنه استطاع التسلل والصعود فوق سطح العربة ليختفي بعدها للأبد.

حادث وفاة أسمهان فتح باب الشائعات حول إذا كان مدبرًا أم قضاء وقدر؟

مصرع أسمهان، فتح الباب أمام الشائعات والتساؤلات حول سبب الحادث، هل كان قضاء وقدر؟، أم مدبرًا من قبل جهات أجنبية في ظل ما تردد عن عملها لصالح إحدى هذه الجهات؟ أم كان هناك يد لإحدى النجمات التي تردد وقتها بأنها أم كلثوم بسبب الغيرة الشديدة من أسمهان باعتبارها من أشرس المنافسات لكوكب الشرق على عرش «المغني» التي جمعت بين حلاوة الصوت والجمال الآخاذ.

رصيد أسمهان على شاشة السينما: فيلمان فقط

أسمهان تعد إحدى أيقونات زمن الفن الجميل، بالرغم من رصيدها الفني الذي يتجسد في فيلمين فقط، وعدد من الأغنيات أبرزها «ليالي الأنس في فيينا، أنا أهوى، امتى هتعرف امتى؟، يا طيور، يا حبيبي تعالى إلحقني، ليت للبراق، عليك صلاة الله وسلامه، يا بدع الورد، أنا اللي أستاهل، أيها النائم»، ولكن نجحت أسمهان أن تخلد اسمها بحروف من نور، وتجلس للأبد كأميرة متوجة على عرش الطرب.

وترصد «الوطن» الفيلمين الوحيدين اللذين اشتركت فيهما الفنانة أسمهان:

انتصار الشباب: أول فيلم لأسمهان بالسينما

عام 1941 قدمت الفنانة أسمهان أولى أفلامها «انتصار الشباب» مع شقيقها فريد الأطرش في أولى تجاربه التمثيلية أيضًا، ووضع الموسيقى والألحان، وشارك في البطولة أنور وجدي، وبشارة واكيم، وعباس فارس، وفؤاد شفيق، وعبدالسلام النابلسي، حوار بديع خيري، وإخراج أحمد بدرخان.

غرام وانتقام: آخر فيلم أسمهان بالسينما

عام 1944 قدمت الفنانة أسمهان ثاني وآخر أفلامها «غرام وانتقام» مع الفنان يوسف وهبي الذي تولى عملية الكتابة والإخراج، وشاركهما البطولة أنور وجدي، بشارة واكيم، زوزو ماضي، محمود المليجي.

تعرضت الفنانة أسمهان، قبل انتهاء تصوير مشاهدها بـ«غرام وانتقام» لحادث غرق أودى بحياتها عندما قررت الذهاب إلى رأس البر للاستجمام، واضطر الفنان يوسف وهبي إلى تغيير نهاية الفيلم بوفاة بطلته.

يحتل فيلم «غرام وانتقام» المركز رقم 91 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.