الحكم بالإعدام على شقيق «خط الصعيد»

قررت محكمة جنايات قنا، إحالة أوراق «حمادة عيضة» شقيق خط الصعيد «نشأت عيضة»، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد قتله لشخصين وإصابة الثالث في خصومة ثأرية.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قوره، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

وتعود أحداث القضية ليوم 11 مارس 2014، عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بمصرع «على أحمد الطيب» و«محمود محمد عبد العزيز»، وإصابة «جمعة عيد أحمد» إثر إطلاق مجهولين النار عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام مركز دشنا.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث «نشأت عيضة» وشقيقه «حمادة عيضة» وابن عمهما «هشام صابر عيضة»، حيث تربصوا للمجنى عليهم على الطريق الزراعي وأمطروهم بطلقات نارية لوجود خصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليهم.

وأحيلت القضية لمحكمة جنايات قنا، حيث قضت بإحالة أوراق المتهم «حمادة عيضة» لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

وانطلقت مأمورية مكبرة من رجال الشرطة بمحافظة قنا للقبض على ابن عم خط الصعيد ويدعى «هشام عيضة»، فور ورود معلومات باختبائه في أحد المناطق السكنية بنجع حمادي، وقام المتهم بتبادل إطلاق النيران مع رجال الشرطة ما أدى لمصرعه في الحال.

وكان سجن المنيا، قد نفذ حكم الإعدام في حق «نشأت عيضة» خط الصعيد المقبوض عليه مسبقا، وسلم جثته لذويه، وذلك في بداية العام الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة.