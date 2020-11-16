من سفاح الجيزة إلى خط الصعيد.. حكايات قتلة الإنسانية بين أنياب القانون

"سفاح الجيزة" الجريمة التي صدمت المجتمع المصري مع نشر تحديثاتها أولا بأول مع كل اعتراف جديد للمتهم الذي تحولت قضيته من "سرقة" لسلسة جرائم، أعادت للأذهان حكايات السفاحين والقتلة خلال السنوات الماضية كـ"سفاح النساء"، و"خط الصعيد"، وغيرهم ممن حاولوا اغتيال إنسانية المجتمع المصري فلم يلقوا إلا يد القانون العادلة لتتصدى لهم.

وترصد "الوطن"، أبرز حكايات القتل من "سفاح الجيزة" إلى "خط الصعيد"، في السطور التالية:

سفاح الجيزة

من الحبس على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، إلى الكشف عن سلسلة من الجرائم تورط بها المتهم "قذافي"، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" بدأت بقتل صديقه "رضا" وهو مهندس، ودفنه في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، منذ 5 سنوات، وأيضا قتل زوجته، ودفنها بجوار جثة صديقه. كما أرشد عن جثتين جديدتين لسيدتين، إحداهما شقيقة إحدى زوجاته، حيث تبين أنه تزوج بـ7 سيدات بأسماء مختلفة في الجيزة والإسكندرية.

وقالت التحريات إن الجثة الثانية لفتاة ارتبط بها عاطفيا وأقام علاقة معها أثناء عملها معه في محل أدوات كهربائية يمتلكه بمحافظة الإسكندرية، وقام بقتلها ودفنها في مخزن يمتلكه بمنطقة العصافرة.

وشرحت التحريات أنه باستكمال الفحص والتحري على مدار الأيام الماضية، أسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من خلال تطوير مناقشة المتهم، وفحص حالات الغياب في أوساط الأشخاص المرتبطين به، عن اعترافه بقيامه بقتل فتاة 25 عاما، عاملة بمكتبة خاصة بالمتهم، ومقيمة دائرة قسم الأهرام، وشقيقة إحدى زوجاته. وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم اعترف بارتباطه في غضون شهر فبراير عام 2015، بعلاقته بالمجني عليها قبل زواجه من شقيقتها إبان عملها بمكتبته، ومع اقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره، فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.

واعترف بقتل فتاة 33 عاما، عاملة بمحل أدوات كهربائية خاص بالمتهم، ومقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، والمحرر بغيابها محضر إداري بقسم أول المنتزه، حيث اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج، وتحصله منها على 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها"، وعند إلحاحها في استعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها، قام باستدراجها إلى مخزن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وقام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن.

سفاح النساء

في عام 2018 انتشرت قضية سفاح النساء، حين عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، مقطع فيديو للمتهم بطعن عدد من السيدات بآلة حادة أثناء سيرهن في الشارع بمناطق حساسة بالجسد في منطقة روض الفرج.

ويظهر في الفيديو المتهم وهو ينتظر السيدات في الشارع وبمجرد عبورهن من أمامه يطعنهن من الخلف، ومن ثم يستقل سيارته ويهرب.

سفاح المواشي

وفي بني سويف في عام 2019 كان هناك سفاح نساء عرف أيضا بسفاح المواشي آخر أكثر شراسة حيث نجح قطاع الأمن العام، في حل لغز عدة جرائم قتل لعدد من السيدات فى بني سويف والجيزة، واغتصابهن وسرقة متعلقاتهن الشخصية، حيث توصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إلى أن وراء ارتكاب 4 جرائم قتل واغتصاب لسيدات مسجل خطر، سبق اتهامه في عدة قضايا، وألقى القبض عليه، واعترف تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها منذ 2011 وحتى 2018.

وأطلق على المتهم يدعى "م. ا. ع"، (65 عاما)، مزارع مقيم دائرة المركز، مسجل جنائي سرقات مواشي، سفاح النساء في بني سويف، حيث تم اتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، والشروع في القتل، وسرقات مواشي، وامتلاكه سلاح بدون ترخيص وارتكابه سرقات متنوعة، واعترف بارتكاب تلك الوقائع، وقرر اغتصابه إثنتان من المجني عليهن، والاستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وأرشد عنها.

خط الصعيد

في 2019 أنهت قوات الأمن آخر حكايات "خط الصعيد" اللقب الذي أطلق على العديد من المجرمين كان آخرهم "نبيل .أ" (35 عاما) الذي تأثر بحكايات الخط وحاول تجسيدها وسار في قريته ممكسا بسلاحه الناري وهو على صهوة حصانه، مرهبًا فيمن كانوا أهله وجيرانه، قبل أن تنجح قوات الأمن في تبديد أوهامه وتكبيله بطوق القانون بعد تورطه في 15 قضية "تبديد، إتلاف، ضرب، استعمال قوة، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد" محكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا "سلاح وذخيرة وإستعراض قوة، سلاح وذخيرة، إتلاف"، وأنه اختبئ بقطعة أرض زراعية كائنة بناحية نجع برديس بدائرة مركز شرطة البلينا "ملك أقاربه"، استولا عليها منهم.