عاجل.. القبض على سائق صدم رئيس مباحث مايو خلال معاينة حريق سيارة وقود

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق، بتهمة دهس رئيس مباحث 15 مايو و4 أمناء شرطة، خلال معاينة حريق سيارة محملة بالوقود على طريق الأتوستيراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، ما تسبب في إصابة رئيس المباحث وأمناء الشرطة الأربعة.

وتبين أن السائق المتهم، كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة، ولم ينتبه لوجود السيارة المحترقة، وبجانبها فريق المعاينة الذي كان يحيطها بالمتاريس الحديدية، فاصطدم السائق بأفراد الأمن، فأحدث إصابتهم المتفرقة، بينهم أمين شرطة حالته الصحية غير مستقرة.

التحريات

وأفادت تحريات المباحث، بأن السيارة المتحترقة على طريق الأتوستيراد كانت محملة بالوقود، واصطدمت بسيارة أخرى نقل، كانت محملة بالطوب، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالغة في خزان الوقود، وتحول إلى كتلة من اللهب.

وتمكن ركاب السيارتين من النجاة، والابتعاد عن مكان الحريق، حتى وصلت قوة من الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، فقررت انتداب لجنة فنية لمعاينة الحادث وموافاتها بنتائج المعاينة، وانتدب أيضًا خبراء المعمل الجنائي للمعاينة، لتحديد أسباب الحريق، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

السيطرة على النيران

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على السيارة بطريق الأتوستيراد بعد انقلابها، وتدفق كمية كبيرة من الوقود على الأرض، واشتعلت فيه النيران وفي خزان السيارة، حتى تفحمت بينهما، كان المارة يقفون عن بعد يتابعون جهود الحماية المدنية للسيطرة على النيران، حتى انتهت قوات الدفاع المدني من مهمتها.

وأضافت المصادر، وبعد دقائق حضرت قوة من مباحث مايو لمعاينة الحادث، وأثناء أعمال الفحص، فوجئ الفريق الأمني بسائق يصطدم بهم بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابة رئيس مباحث 15 مايو و4 أمناء شرطة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.