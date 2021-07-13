«الشاعر»: رفع نسب استقبال النزلاء إلى 70% في الفنادق

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، إن الفنادق المصرية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفع نسب استقبال المنشآت الفندقية للنزلاء إلى 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، موضحًا أن القطاع السياحي في طريقه للعودة لذات معدلات التشغيل قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال شهر فبراير من العام الماضي.

الفنادق جاهزة لاستقبال النزلاء خلال عيد الأضحى

وأضاف«الشاعر» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح الأجانب والعرب و المصريين خلال إجازات عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن إقبال المواطنين المصريين على قضاء إجازات عيد الأضحى المبارك بالمدن السياحية الشاطئية سيرفع نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والعين السخنة خلال تلك الفترة إلى ما فوق الـ 95 % من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المصريين

وكشف«الشاعر» عن السبب الرئيسي لارتفاع نسب الإقبال علي السفر للمدن السياحية الشاطئية خلال العيد، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة حاليًا فضلا عن طول فترة الإجازة، وتراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر، مع التزام الفنادق المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية، جعل المواطن يشعر بأنه سيكون آمن صحيًا أثناء إقامته بالمنشآت الفندقية.

وأما عن سبب ارتفاع نسب الإشغال بفنادق العين السخنة والإسكندرية والساحل الشمالي عن نظيراتها من المدن الشاطئية الأخرى، قال «الشاعر» إن تلك المناطق قريبة من محافظة القاهرة حيث لا يستغرق الوصول إليها من العاصمة أكثر من ساعتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فضلًا عن أن أعداد الغرف الفندقية بتلك المدن قليلة إذا ما جرت مقارنتها بالغرف الفندقية الموجودة بكل من شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الكبرى.

وأوضح«الشاعر» أن العديد من فنادق القاهرة، وبفضل السياحة العربية ستصل إلى نسب إشغال تقارب الـ 100% خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة قدمت عروضًا سعرية وتخفيضات كبيرة لجذب المصريين لزيارتها خلال تلك الفترة .