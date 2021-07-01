المنشآت الفندقية: السياحة ستعود لمعدلات ما قبل كورونا في مارس المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع أن تعود الحركة السياحية الوافدة لمصر لذات معدلاتها السابقة قبل جائحة كورونا بحلول شهر مارس المقبل، مرجعا ذلك إلى أنه فى هذا التاريخ سيكون معظم المواطنين في الدول المصدرة للسياح لمصر قد تلقوا تطعيمهم بالكامل وبدأوا من جديد فى العودة للسفر للسياحة، علاوة على الانتهاء من تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين المصريين، إضافة إلى قرب انحسار فيروس كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها.

خسائر القطاع الفندقي بسبب كورونا «كبيرة»

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن» أن المنشآت الفندقية المصرية تعرضت لخسائر مالية كبيرة منذ بدء جائحة كورونا في فبراير من العام الماضى نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وتابع «تعرضنا لخسائر كبيرة نظرا لقلة أعداد السياح الوافدين لمصر لأكثر من 16 شهرا فضلا عن التزام المنشآت الفندقية بدفع رواتب العاملين خلال تلك الفترة، إضافة إلى توقف الحركة السياحية من غالبية الدول الرئيسية المصدرة لمصر خاصة من دول أوروبا الغربية.

زيادة فى أعداد السياح خلال النصف الثانى من 2021

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد زيادة مطردة فى أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحى المصرى بالمقارنة بالـ6 أشهر الأولى، موضحا أن شركات السياحة الأوكرانية ستبدأ فى زيادة رحلاتها إلى مصر بداية من الشهر الجارى بعد أن تراجعت بشدة خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، كما أن هناك ارتفاعا فى حجوزات السياح الوافدين من دول أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن القطاع السياحى يأمل فى أن تبدأ الدول المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فى استئناف رحلاتها لمصر خلال الموسم الشتوى المقبل.