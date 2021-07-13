أول ظهور لـ«سيدة قطار منوف».. تفاصيل صفع أب أمام طفلته بسبب 21 جنيها

روت السيدة «هناء قنديل»، المقيمة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، والمعروفة باسم «سيدة قطار منوف»، تفاصيل واقعة قيام كمسري القطار بصفع أب أمام ابنته، من أجل 21 جنيهاً، قيمة غرامة لتجاوز الأب محطة واحدة، وصل إليها القطار، بدلاً من المحطة السابقة المدونة في التذكرة.

«سيدة قطار منوف» تروي تفاصيل صفع أب أمام ابنته

وقالت «قنديل»، خلال حديثها لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، إنها كانت تستقل القطار، الذي تحرك من محطة منوف في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس الاثنين، مشيرةً إلى سعر تذكرة القطار تبلغ جنيها واحداً فقط.

وتابعت أنها كانت تجلس في منتصف إحدى عربات القطار، وفجأة سمعت صوت مشادة وصراخ طفلة، اعتقدت في البداية أن تكون الطفلة مخطوفة، أو أن أحد الأشخاص قد قام بمضايقتها، إلى أن علمت بأن أحد الركاب، برفقته ابنته الطفلة، تعرض للصفع على وجهه، مما دفع الطفلة إلى الصراخ.

غرامة 21 جنيهاً بسبب تجاوز محطة النزول

وأضافت: «توجهت لمعرفة ما يحدث، وعلمت أن تذكرة الرجل كان آخرها محطة منوف، ولكنه تجاوز المحطة إلى الحامول»، مشيرةً إلى أنه ربما كان نائماً، ولم يدرك أنه تجاوز المحطة، وفي أثناء ذلك فوجئ بالكمسري يطلب منه غرامة 21 جنيهاً، فرد الرجل عليه قائلاً إنه ليس لديه المبلغ، وأخبره بأن القطار سيتوقف في تحويلة قادمة، وسيقوم بشراء تذكرة بقيمة جنيه، أو يغادر القطار ويستقل القطار التالي، إلا أن الكمسري أصر على تحصيل الغرامة منه، وقام أحد زملاء الكمسري بصفع الراكب على وجهه، مما أصاب ابنته بحالة صدمة، وظلت تبكي فترة طويلة.

رفض الكمسري تقاضي مبلغ الغرامة من الركاب

وأشارت «سيدة قطار منوف» إلى أنها عرضت على الرجل أن تدفع له مبلغ الـ21 جنيهاً، إلا أن الكمسري رفض قائلاً: «أنا عاوز الراجل يطلع الفلوس من جيبه»، وأضافت أنها حاولت إقناع الكمساري، ولكن دون جدوى، وأبلغته أنها ستقوم بتصويره بمقطع فيديو لتثبت رفضه تقاضيه المبلغ.

وتابعت أن عدداً من الركاب عرضوا عليه أن يدفعوا له المبلغ، حيث تعاطفوا بعد مرور فترة من الوقت، وتمكنوا بعد ذلك من مساعدة الرجل وابنته على مغادرة القطار في محطة «شنوان»، بعد تعدي الكمسري عليه.

توثيق الواقعة وتسليم الفيديو للشرطة

وأضافت أنه عند توقف القطار في محطة شبين الكوم، قامت وعدد من الركاب بتسليم الفيديو إلى رئيس مباحث نقطة المحطة، وبعد ذلك فوجئت بمطالبتها بسداد غرامة قيمتها 500 جنيه، بدعوى «تعطيل القطار»، ولفتت إلى أنها لم تدفع المبلغ المطلوب، وإنما قام عدد من العاملين في المحطة بجمع مبلغ الغرامة وسدادها، مؤكدةً أنها لم تعلم الفترة التي توقف خلالها القطار.

«سيدة قطار منوف»: تعنت الكمسري سبب تعطيل القطار

وتساءلت «سيدة قطار منوف» ما هي استفادة الكمسري من تعطيل القطار، وإصراره على عدم استلام المبلغ، والتعنت بشكل كبير تجاه الراكب، وأيضاً رفضه تقاضي المبلغ من أي شخص آخر، موضحةً أن ما دفعها لمساندة الرجل هو صراخ الطفلة وبكائها، بعدما صفع والدها على وجهه، وأن عاطفة الأمومة هي التي حركتها.

جنيه واحد.. سعر التذكرة من منوف إلى شبين الكوم

وأوضحت «قنديل» أن قيمة التذكرة من منوف إلى شبين الكوم تبلغ جنيهاً واحداً فقط، فيما طالبه الكمسري بـ21 جنيهاً، على الرغم أنه لم يتجاوز سوى محطة واحدة فقط، ومضت قائلة: «الله أعلم بنية الكمسري، لأنه أصر على عدم إنهاء الموقف رغم التحايل عليه لدفع المبلغ الذي طلب، خاصةً وأنه لم يمر على باقي الركاب من حامول إلى شبين، لمتابعة دفع التذاكر، بالإضافة إلى تعطيل القطار».

وطالبت «سيدة قطار منوف» بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة من قام بصفع الرجل وإهانته أمام ابنته، في الوقت الذي يعتبر فيه الأب هو السند والضهر لأبنائه.

الفيديو

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