في ذكرى ميلاده: 6 أعمال للفنان يوسف وهبي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

123 عامًا تمر على ميلاد الفنان يوسف وهبي، باعتباره من مواليد 14 يوليو عام 1898، ولقب بـ«عميد المسرح العربي»، وقدم ما يزيد عن 100 عمل فني، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.

يوسف وهبي قدم ما يزيد عن 100 عمل فني

وتم اختيار 6 أفلام للفنان يوسف وهبي، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

غرام وانتقام

عام 1944 قدم الفنان يوسف وهبي، فيلم «غرام وانتقام» مع الفنانة أسمهان والذي يعد الظهور الأخير لها بعد أن توفيت يوم 14 يوليو في نفس العام على إثر حادث غرق سيارتها قبل أن تستكمل تصوير المشهد الأخير، واضطر يوسف وهبي، مؤلف ومخرج «غرام وانتقام» من تغيير النهاية السعيدة المتعارف عليها إلى وفاة البطلة في نهاية الفيلم.

غزل البنات

عام 1949 ظهر الفنان يوسف وهبي ضيف شرف في فيلم «غزل البنات» أمام نجيب الريحاني، وليلى مراد، وأنور وجدي الذي قام بإخراج الفيلم، سيناريو وحوار بديع خيري، وهو الفيلم الأخير للفنان نجيب الريحاني الذي توفي قبل أن يرى الفيلم النور.

حياة أو موت

عام 1954 شارك الفنان يوسف وهبي فيلم «حياة أو موت» وتجسيده شخصية حكمدار العاصمة، أمام عماد حمدي، مديحة يسري، إخراج كمال الشيخ، سيناريو وحوار علي الزرقاني، ومن أشهر عبارات الفيلم «إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس لا تشرب الدواء.. الدواء فيه سم قاتل».

القاهرة 30

عام 1966 شارك الفنان يوسف وهبي في فيلم «القاهرة 30» أمام سعاد حسني، أحمد مظهر، توفيق الدقن، شفيق نور الدين، تأليف نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبوسيف.

ميرامار

عام 1969 شارك الفنان يوسف وهبي، في فيلم «ميرامار» أمام شادية، يوسف شعبان، عماد حمدي، أبوبكر عزت، تأليف نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج كمال الشيخ.

الاختيار

عام 1971 شارك الفنان يوسف وهبي في فيلم «الاختيار» للمخرج يوسف شاهين، والكاتب نجيب محفوظ، بطولة سعاد حسني، عزت العلايلي، هدى سلطان، محمود المليجي.