تعرف على عدد أيام إجازة العيد الكبير 2021

تحل على المسلمين بعد 7 أيام أكبر المناسبات الدينية وهي عيد الأضحى، ويتساءل أكثر الناس عن إجازة العيد الكبير 2021، حيث يطلق المصريون بصفة عامة والمسلمون بصفة خاصة على عيد الأضحى، لقب العيد الكبير.

إجازة العيد الكبير 2021 عددها 6 أيام

ويحصل المصريون على إجازة العيد الكبير 2021، وعددها 6 أيام بعد أن قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، احتساب إجازة العيد الكبير 2021، ستة أيام على أن تبدأ من الاثنين 19 يوليو 2021 إلى السبت 24 يوليو 2021.

ووفقا لقوانين العمل، والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الموحد للعاملين بالقطاع الخاص ورقمه 12 لسنة 2003، فإن إجازة العيد الكبير 2021 ستكون ستة أيام بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام، و5 أيام للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

إجازة العيد الكبير 2021 بأجر كامل

ونصت مواد قوانين العمل على أن تكون إجازة العيد الكبير 2021، بأجر كامل لمن يحصل عليها، أما العاملون بالحكومة والقطاع الخاص الذين تتطلب حاجة العمل وجودهم في إجازة العيد، سيحصلون على أجر مضاعف، وهو ما يعادل مثل أجر اليوم من أجر الشهر الأساسي للعامل.

إجازة العيد الكبير 2021 للعاملين بالقطاع الحكومي بقرار رئيس مجلس الوزراء

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فإن إجازة العيد الكبير 2021، للعاملين بالقطاع الحكومي ستكون على النحو التالي:

- الاثنين 19 يوليو ومناسبتها الدينية وقفة عرفات، وهي إجازة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- الثلاثاء 20 يوليو.. أول أيام العيد الكبير 2021.

- الأربعاء 21 يوليو.. ثاني أيام العيد الكبير 2021.

- الخميس 22 يوليو.. ثالث أيام العيد الكبير 2021.

- الجمعة 23 يوليو.. رابع أيام العيد الكبير 2021.

- السبت 24 يوليو.

جدير بالذكر أن إجازة العيد الكبير 2021 تتزامن مع المناسبة الوطنية، بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، التي ستوافق يوم الجمعة، وهو رابع أيام العيد الكبير.