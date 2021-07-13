لأول مرة.. محمد أنور يخوض تجربة الغناء بـ«أنتوا كده كلكم»

يخوض الفنان محمد أنور، نجم «مسرح مصر»، تجربة جديدة، من خلال تقديم أغانٍ بصوته لأول مرة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وكشف محمد أنور، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تفاصيل الأغنية، والتي تحمل اسم «أنتوا كده كلكم»، قائلًا: «بقالي فترة بحضر لكم مفاجأة يارب تعجبكم.. استنوني في فيديو كليب أغنيتي الجديدة انتوا كده كلكوا.. محمد أنور ويسرا الجندي.. يوم الخميس على قناتي الرسمية على موقع يوتيوب».

أغنية «أنتوا كده كلكم»، من كلمات وألحان يسرا الجندي، وتوزيع أحمد وحيد كينج، وإخراج أحمد عبد الهادي.

محمد أنور: «كان نفسي أطلع مغني.. واشتغلت في النقاشة»

وكان الفنان محمد أنور، قد قال إنه كان يتمنى أن يكون مطربا وحتى الآن يتمنى ذلك، لأنه يشعر أنها أفضل من التمثيل، متابعا: «بس التمثيل فلوسه أحسن من الغنا، أنا بحب الغنا عشان فيه تواصل دائم مع الجمهور، وهذا لا يحدث دائما في التمثيل إلا في المسرح لذا كل الممثلين يحبون المسرح».

وأضاف «أنور» في تصريحات تليفزيونية، أنه عمل في عدة مهن قبل أن يكون ممثلا، حيث عمل «نقاشا» لفترة طويلة مع الفنان حمدي المرغني، موضحا أنه كان يعمل صباحا في التمثيل في مسرح جامعة عين شمس في كلية الحقوق، وفي المساء يعود للعمل في دهان الشقق، لافتا إلى أن «المرغني» كان يقوم بصنفرة الغرف بشكل خاطئ، حيث يقوم بالصنفرة بشكل قوي إلى أن يظهر الطوب الأحمر، وواصل: «بعدها دخلت معهد التمثيل وظهرت أمامي فرص عمر فتم طردي من المعهد بعد أول ترم، لكن عاودت التمثيل ونجحت».

وأشار إلى أنه عمل في بيع التين الشوكي، بعد أن طلب فانلة النادي الأهلي الذي يحبه جدا، من والدته فرفضت، وطلبت منه أن يبيع قفصا من التين ليشتري الفانلة بقيمة 20 جنيها، فباع التين بـ 100 جنيه، وذكر أنه كان ينادي دائما النداء المعروف «يا أبو حلاوة يا تين»، مضيفا: «أنا بحب النادي الأهلي جدا جدا».