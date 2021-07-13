«الإسكان» تكشف عن شروط الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنيفذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك شروط يجب توافرها في مستفيدي مبادرة التمويل العقاري متعلقة بدخل المستفيد، موضحة أنه بالنسبة لفئة منخفضي الدخل يجب ألا يكون الدخل أعلى من 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، مشيرة إلى أن أعلى سعر للوحدات السكنية ضمن هذه الفئة هو 350 ألف جنيه.

شروط الحصول على وحدة سكنية

وأضافت «عبدالحميد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه بالنسبة لمتوسطة الدخل فإنه يجب ألا يزيد دخل الأعزب عن 10 آلاف جنيه، وألا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه، وأعلى سعر للوحدات السكنية المتاحة لهذه الفئة هي مليون و400 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمنخفضي الدخل فإن هناك دعم نقدي يقدم لهم ويخصم من ثمن الوحدة، لأنهم يحتاجون دعمًا أكثر من متوسطي الدخل، وأن المبادرة ستكون 30 سنة بفائدة 3% متناقصة، مشددة على أن الوحدات مدعومة ولذلك لا يجوز بيعها أو التصرف فيها، وهي وحدة سكنية وفرتها الدولة للسكن وليس للمتاجرة.

ولفتت «عبد الحميد» إلى أنه من حق المستفيد أن يختار المكان الذي يرغب أن يسكن فيه، بشرط أن يكون دخله يتوافق مع الشروط المطلوبة، وأن تكون الوحدة المطلوبة إما مسجلة أو قابلة للتسجيل، ولو في أحد المدن الجديدة ستكون الأمور أسهل، ولو في محافظة قديمة المهم أن تكون مرخصة وقابلة للتسجيل، موضحة أنه بالنسبة لفئة محدودي الدخل يجب أن يكون المستفيد من سن 21 سنة إلى 50 سنة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب أن يكون أكبر من 21 سنة فقط دون تحديد حد أقصى للسن، وهذه تيسيرات لم تكن موجودة من قبل.

عدد المستفيدين من المبادرة

وأشارت إلى أنه لا يوجد ركود في سوق العقارات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي بدأ 2014 بتمويل 37 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء والمستفيدين إلى 370 ألف عميل، ولكن مع ارتفاع الأسعار فإن المبادرة الجديدة والتي يصل تمويلها إلى 100 مليار جنيه، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين والعملاء ما بين 200 ألف و300 ألف عميل.