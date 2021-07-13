شروط مبادرة التمويل العقاري 2021.. بفائدة متناقصة 3%

تأتى مبادرة التمويل العقاري 2021، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، حيث تستهدف محدودى ومتوسطي الدخل، ومنذ ساعات قليلة، أعلن البنك المركزي، عن التطبيق الرسمي لمبادرة التمويل العقاري 2021، التى تستهدف المواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وتبلغ قيمة القسط الشهرى ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، للحصول على شقة لمحدودي الدخل فى 2021، حوالى 1027 جنيهًا، ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 5 سنوات من التعاقد عليها.

وترصد السطور التالية شروط مبادرة التمويل العقاري 2021.

شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب.

- أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل ولا مخالفات بها.

- يحظر بيع الوحدة السكنية قبل 5 سنوات من التعاقد.

- سعر الفائدة 3 % منخفضة وسداد يصل إلى 30 عاما.

- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش فى نهاية عمر القرض.

- أن يكون المتقدم للإستفادة مصرى الجنسية.

- ألا يكون قد سبق التخصيص له أو لأسرته من قبل.

- ألا يكون العميل المتقدم قد استفاد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

شروط إستفادة محدودي الدخل من مبادرة التمويل العقاري 2021

- ألا يزيد الدخل عن 6 آلاف جنيه للأسرة و 4500 جنيه للأعزب.

- لا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

- دفع مقدم 10% من إجمالى قيمة الوحدة.

- سعر الوحدة يحدده صندوق دعم التمويل العقاري.

شروط استفادة متوسطي الدخل من مبادرة التمويل العقاري 2021

- ألا يتجاوز صافى الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه وللأسرة 14 ألف جنيه.

- سداد نسبة المقدم والتى تتراوح ما بين 15 %: 20%.

- لا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب، و1.4 مليون للأسرة.

شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري 2021

- يمكنهم الاستفادة من مبدرة التمويل العقاري بشرط سداد 40 % من قيمة الوحدة مقدما.

- كما يشترط ألا يتعدى عمره فى نهاية القرض 75 سنة.