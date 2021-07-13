عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد أول مدينة بلا سيارات بمصر: «قد موناكو»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع «أي سيتي- القاهرة الجديدة»، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعتبر تلك المدينة أول مشروع عقاري بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقدم مفاهيم جديدة، وهو المشروع الذي تخطت تكلفته نحو 65 مليار جنيه، حسبما ذكر المهندس عمرو سليمان، المدير التنفيذي لشركة «ماونتن فيو»، شريك هيئة المجتمعات العمرانية في المشروع، خلال شرحه لرئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية.

أول مدينة بلا سيارات بمصر: مساحتها 500 فدان

وحسب الشرح، الذي استمع له رئيس الوزراء، منذ قليل؛ فإن المشروع ينفذ على مساحة 500 فدان، وهو ما يوازي مدينة موناكو الفرنسية، كما أنها أول مدينة في مصر بلا تقاطعات، ولا تسير بها سيارات أو أوتوبيسات، لكن السير داخلها في مسار محدد عبر «سيارة كهربائية مكيفة صغيرة».

وتضم المدينة «ممر للمشاة» مفصولا عن السيارات، بالإضافة لبوابات ذكية يتم الدخول إليها عبر «كارت»، ويمر للمنازل عبر كود يدخل به الزوار، بما يحقق الأمان والخصوصية للزائرين.

كما تضم المدينة مناطق للألعاب، والجلوس، و«واي فاي»، ومدينة متكاملة الخدمات «تحت الأرض»، بالإضافة إلى ريسيبشن لكل عمارة، وأماكن انتظار السيارات أسفل كل عمارة، وأماكن لتخزين محتويات قليلة لكل شقة مزودة للأسوار.

وتشتمل المدينة على ممر داخلي للقمامة لأماكن لتجمع القمامة أسفل كل عمارة، فضلاً عن وجود غرف للكهرباء، وخزانات للمياه «تحت الأرض».

تستهدف دخولها موسوعة جينس لأكبر كورنيش بمدينة سكنية

ويتواجد داخل المدينة، حسب الشرح الذي استمع إليه رئيس الوزراء، «كورنيش»، من المقرر دخوله موسوعة جينس كأكبر كورنيش في مدينة سكنية، إذ إن طوله 15 كيلومترا، وفي كل 500 متر يتواجد «كافيه» صغير.

ويشتمل الشرح على تواجد تطبيق لطلب السيارة الكهربائية للسير في الكورنيش، موضحين أنها أول مدينة في مصر بلا سيارات.

ويقع المشروع على بعد 20 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، ودقيقتين من طريق السويس، و10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشتمل المشروع على 7 آلاف وحدة سكنية تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وجار تسليم 600 وحدة سكنية، وسيتم تسليم 1800 وحدة من المشروع بنهاية عام 2021.