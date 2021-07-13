وقفة عيد الأضحى 2021.. القومي للبحوث يوضح

قال الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإثنين المقبل الموافق 19 يوليو الجاري 2021 سيكون وقفة عيد الأضحى 2021، على أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، بالإضافة إلى الإعلان الشرعي لدار الافتاء المصرية عن أول أيام ذي الحجة 1442 هجريًا، على أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات القاهرة الكبرى الساعة 5:32 صباحا.

الإثنين المقبل 19 يوليو موعد وقفة عيد الأضحى 2021

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن علماء المركز بالاشتراك مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية استطلعت السبت الماضي هلال شهر ذي الحجة المبارك، وبناء عليه تم تحديد موعد وقفة عيد الأضحى 2021، وكذلك موعد عيد الأضحى 2021، لافتا إلى أن أماكن استطلاع رؤية الهلال كانت بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية الحدودية كمحافظة أسوان والوادي الجديد ومحافظة جنوب سيناء ومطروح، لافتا إلى أن الاستطلاع كان بعد غروب شمس يوم 29 من شهر ذي القعدة.

وأوضح محمد الصادث، أن المعهد يمتلك العديد من الخبرات والقدرات العلمية والبشرية التي تؤهله علي متابعة جميع الظواهر الفلكية التي من بينها تحديد مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية وفقا للحسابات الفلكية، وتحديد مواعيد بدء ونهاية شهر رمضان وعيد الفطر، وموعد وقفة عيد الأضحى 2021، وأول أيام العيد.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت في وقت سابق أنّ موعد عيد الأضحى 2021 تم تحديده بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة يوم 29 من ذي القعدة ، كما أعلنت المملكة العربية السعودية أن الثلاثاء 20 يوليو الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هجريا وأن يوم 19 يوليو الجاري موعد وقفة عيد الأضحى.