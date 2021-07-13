نائب رئيس جنوب السودان: حريصون على تواجد المنتج المصري داخل أسواقنا

أكد الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان، راسخة، يدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال إن بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان خاصة أنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سوداني.

وأعرب إيجا عن تطلعه أن تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أهمية دور القطاعين الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان.