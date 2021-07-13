غرق شاب من الفيوم بـ«نيل بنها» في ظروف غامضة

انتشلت أجهزة الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، قبل قليل، جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في مياه نهر النيل بمدينة بنها، في ظروف غامضة، حيث تبين أنه من محافظة الفيوم، وتم العثور على جثته بالقرب من معدية «بطا»، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية إخطاراً بانتشال أجهزة الإنقاذ النهري ببنها جثة غريق بنهر النيل، وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة بنها إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «يوسف س. ح.»، 20 سنة، من محافظة الفيوم، وتم العثور عليها بالقرب من معدية «بطا» في مدينة بنها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأمرت نيابة بنها بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، لبيان سبب وظروف الوفاة، وسؤال أفراد أسرة الشاب الغريق، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن ملابسات الواقعة وأسباب العثور على الجثة في ذلك المكان.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة القناطر الخيرية واقعتي غرق شابين فى العقد الثانى من العمر، مجهولى الهوية، تم العثور على جثتيهما أمام كوبرى محمد على القديم، وتم انتشالهما بواسطة قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات، ونقلهما إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.