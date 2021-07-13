إصابة 4 من أسرة واحدة في تصادم بمرسى مطروح

أصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدينة مرسى مطروح، على طريق القصر، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تلقى اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطاراً بالحادث من إدارة شرطة النجدة.

الإسعاف تنقل 4 مصابين لمستشفى مطروح العام

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وهم «مينا مسعد نزهي»، 36 سنه، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وزوجته «سارة جرجس فرج»، 30 سنه، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وطفليهما «بيجوري مينا مسعد»، سنتين، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«باتريك مينا مسعد»، 5 سنوات، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أنهم من محافظة الاسكندرية.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، وإجراء الأشعات والتحاليل، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، من خلال قسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام.

مباحث مرسى مطروح تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث للفحص، ويجري التحري عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

زيادة حوادث الطرق بمرسى مطروح

وتزايدت حوادث الطريق فى محافظة مطروح خلال الفترة الأخيرة، خاصةً في مدينة مرسى مطروح، وعلى طريق الساحل الشمالى، والطرق السريعة والصحراوية والدولية، مع انطلاق موسم الصيف، نتيجة زيادة الإقبال على طريق مطروح، ومنها طريق الإسكندرية الساحلى الدولى، وطريق العلمين الدولى، وطريق الضبعة - القاهرة الإقليمي، وطريق العلمين - وادي النطرون الصحراوي.