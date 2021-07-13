نيفين النحاس: لدينا 6 مراكز جاهزة لتجميع البلازما

قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إنهم لديهم 6 مراكز جاهزة الآن، أحدها موجود في محافظة القاهرة، وخلال عام سوف يتوسعون لإنشاء 20 مركزًا، لافتة إلى أن الإنسان عند التبرع بالدم يتبرع بالدم كاملًا، ولكن عند التبرع بالبلازما، يكون بالبلازما فقط، وليس كل مكونات الدم.

وأضافت «النحاس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الإنسان يستطيع التبرع بالبلازما كل ثلاثة أسابيع أو أسبوعين، ولكن في التبرع بالدم الإنسان لا يستطيع التبرع قبل 3 شهور، موضحة أن المركز الجديد يمكنهم من تصنيع مشتقات البلازما، لافتة إلى أن هذه المشتقات تلبي العديد من الاحتياجات مثل احتياجات مرضى الكبد، ومن يتعرضون لنزيف الدم.

وتابعت المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن مصر تستورد مشتقات البلازما بكثرة ولا تستطيع تلبية احتياجاتها، ولذلك فإنهم فكروا في التجميع والتصنيع المحلي، لتلبية هذه الاحتياجات.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنّ المشروع القومي للتبرع بالبلازما، يأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، كما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أنّ مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، يرافقها الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.