17 إجراء من المحليات لاستقبال عيد الأضحى.. «المجازر مجانا»
كتب:
وائل فايز
08:07 ص | الأربعاء 14 يوليو 2021
التحذير من إقامة الشوادر بالشوارع
مع اقتراب عيد الأضحى 2021 تواصلت وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لمتابعة استعدادات العيد وإصدار عدد من التعليمات حول تنظيم الأمور بشأن المرافق ومديريات الخدمات وهي كالتالي..
- رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات للقطاعات الخدمية من نظافة وطب بيطري ومستشفيات.
-ضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع أي الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.
- فتح غرف العمليات بالمحافظات والمديريات الخدمية للتعامل الفوري.
- إزالة المخلفات أولا بأول والحرص على نظافة الشوارع والميادين.
-الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.
-الحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين بالمطاعم والكافتيريات التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
-فتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية.
-حظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
-منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية.
-التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.
-رفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
-تكثيف سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات.
- الرقابة على مواقف السيارات والسرفيس لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.
-رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.
- تكليف مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.
- متابعة محطات الوقود لضبط أي مخالفات، مع رصد أي حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتعاون مع مديريات الأمن.
-تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.
- تواصل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع المحافظات لمواجهة أي أحداث طارئة.
-رصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها والتشديد على تكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات.