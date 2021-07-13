وزيرة الثقافة تعلن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، الذي يُعقد حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وجاءت على النحو التالي:

مجال الكتاب الأول (علوم إنسانية) قيمتها 5 آلاف جنيه:

كتاب «كنت طفلاً قبطيًا في المنيا» للمؤلف مينا عادل جيد، عن دار «مجاز للترجمة والنشر»، وتضم لجنة التحكيم كلا من: الدكتور محمد محمود إبراهيم عويس، والدكتور أحمد ناجي أحمد قمحة أحمد، والدكتورة نهاد لطفي سيد أبوالقمصان.

مجال الكتاب الأول (إبداع أدبي):

«حين طار الطاووس إلى باريس» لكريم البشلاوي، عن دار «الحلم للنشر والتوزيع»، وتضم لجنة التحكيم سيد أحمد السيد الوكيل، هاني محمد عبد المريد أحمد، ومحمود عبد الله السيد شرف.

جائزة الطفل المترجم

وقيمتها 10 آلاف جنيه، وحُجبت الجائزة.

وكانت لجنة التحكيم مكونة من الدكتور كرمة سامي، والدكتور لبنى عبد التواب يوسف، والدكتور عبير محمد عبد السلام، والدكتور محسن سيد فرجاني.

جائزة الكتاب المترجم

مناصفة بين «النيل.. مدن وحضارات على ضفاف نهر» ترجمة عصام الشربيني عن دار الشروق، و«توماس راسل: حكمدار القاهرة 1902 - 1946» ترجمة مصطفى عبيد الرواق.

لجنة التحكيم: ناهد محمد يوسف، والدكتورة آمال علي مظهر، والدكتورة نهلة محمد هاني.

مجال الأطفال:

«انتظر يا صديقي» كريم بهاء الدين عفيفي، عن دار «النشر للخدمات التعليمية».

لجنة التحكيم: أحمد رضوان علي زحام، وعزة السيد حسن سلطان.

مجال دراسات إنسانية:

«عروسة المولد في قويسنا.. دراسة في الثقافة المادية»، للمؤلف أسامة الفرماوي، عن دار «زحمة».

لجنة التحكيم: الدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم، والدكتور محمد أحمد علي مرسي، والدكتور وفاء مسعود محمد الحديني.

مجال الكتاب العلمي:

«علم الخيال»، للمؤلف محمد يحيى، عن «الرواق للنشر والتوزيع».

لجنة التحكيم: الدكتور جمال محمد غيطاس محمد، والدكتور محمد عزت إبراهيم عامر.

تحقيق التراث:

مخزون البلاغة (المخزون والدرر المنظوم لأبي الفضل الميكالي) تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرازق حويزي، مركز تحقيق التراث، بدار الكتب.

لجنة التحكيم: تضم الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور، والدكتور إبراهيم صلاح السيد الهدهد، والدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل.

مجال النقد الأدبي:

«تحليل الخطاب الثقافي.. قراءات نقدية في نصوص معاصرة» للمؤلف منير فوزي، عن دار «الأدهم».

وتضم لجنة التحكيم: الدكتور سامي سليمان أحمد محمد، والدكتور حسام فتحي نايل عبد اللطيف، والدكتور محمد إبراهيم السيد عبد العال.

مجال المسرح:

«كتاب حزام ناسف»، للمؤلف السيد فهيم، عن دار «النسيم».

وتضم لجنة التحكيم: الدكتور عمرو فؤاد دوارة، والدكتور علاء الدين أحمد على قوقة، وإسماعيل مختار أحمد محمد.

مجال شعر العامية:

«مفيش رقم بيرد» لـ محسن محمد، عن دار «المرايا».

أعضاء لجنة التحكيم: جمال محمد أحمد بخيت، وكوثر مصطفى أحمد محمد، وعبد الرحيم يوسف رمضان.

مجال شعر الفصحى:

«سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد»، للشاعر محمد سالم، عن الهيئة العامة للكتاب.

لجنة التحكيم: أحمد محمد محمد سويلم، والدكتورة فاطمة حسن سعد الله قنديل، وأحمد عبد الحميد عبد الحميد.

مجال جائزة السينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون:

«ثلاثية صناعة الفيلم»، للمخرج علي بدرخان، عن هيئة الكتاب.

ولجنة التحكيم: الدكتور هشام السيد عنين، والدكتورة ثناء أحمد هاشم، والدكتور خالد أحمد بهجت.

مجال القصة القصيرة:

كتاب «ما لا يمكن إصلاحه» للمؤلف هيثم الورداني، عن دار الكرمة.

لجنة التحكيم: الدكتور خيري محمد عبد الحميد دومة، ومحمود مصطفى عبد العظيم الورداني، وحسن عبد الموجود عبد اللاه.

مجال الرواية:

رواية «صالة أورفانيللي»، للمؤلف أشرف العشماوي، صادرة عن الدار المصرية اللبنانية.

لجنة التحكيم: ياسر أحمد عبد الحافظ، والدكتور عيد علي مهدي بلبع.

أفضل ناشر:

أفضل ناشر: دار كيان للنشر والتوزيع.

لجنة التحكيم: الدكتور شريف كامل محمود شاهين، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي، وسعيد عبده مصطفى.