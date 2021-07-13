«الإسكان الاجتماعي» عن مبادرة التمويل: «مفيش هاتلي ضامن أو وديعة»

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن شروط المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، هو أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه، أو 4500 جنيه للشخص الأعزب، بالنسبة لمحدودي الدخل، لافتا إلى أنهم سيحصلون على دعم نقدي من خلال الدولة.

وأضافت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أعلى سعر للوحدة لمنخفضي الدخل ستكون 350 ألف جنيه، أما أقل وحدة فسعرها 185 ألف جنيه، أما المتوسط فسيكون سعر الوحدة مليونا و100 ألف جنيه ويمكن دفع 15% فقط منها كمقدم ولكن إذا زادت قيمة الوحدة سيتم دفع 20% مقدم.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القسط سيكون على مدة 30 سنة بفائدة 3% متناقصة، لأول مرة، حيث سيتم حسابها على الرصيد الأقل بعد كل مرة يتم دفع فيها القسط، وهذا منطبق على سكن منخفض ومتوسط الدخل، ولكن المنخفض سيحصل على دعم نقدي أيضا.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «الدولة لديها برنامج لتحقيق السكن لكل المواطنين، وتقدم عليه مليون ونصف مليون شخص بنحو 350 ألف أسرة، وأسعار الوحدات مدعمة وجيدة، والتنظيم العقاري دلوقتي بقى سهل بعد ما كان لغز، وإحنا حريصين إن الشروط تبقى موحدة لكل البنوك والورق واضح و«مفيش كلام هاتلي ضامن أو وديعة»، وإحنا بنشكر البنك المركزي على التعاون ده».

وأكدت أن المبادرة تستهدف منخفضي ومتوسطى الدخل، وأعد البنك المركزي الشروط التفصيلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لحل المشكلات التي ظهرت في مبادرات سابقة.