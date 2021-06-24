عقوبة الاحتفاظ بعداد الكهرباء في حال هدم وبناء العقار: إلغاء التعاقد

يحاول عدد من المواطنين عند اتخاذة قرار الشروع في هدم وبناء العقار الخاص به الاحتفاظ بعداد الكهرباء وإعادة تركيبه مرة أخرى من تلقاء نفسه دون الرجوع أو إخطار فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له.

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اعتقاد الكثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء وهي معلومة خاطئة.

فصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار

وأشار الجهاز إلى أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة «حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار لذلك ينصح المرفق المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار وعمل الإجراءات المطلوبة».

الإجراءات المطلوبة بالنسبة للعداد

أولا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء

- يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

- يتم سداد كل المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

- تتم المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الانتهاء من إعادة البناء.

- يتم المعاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم، وهنا يفرق أمرين:-

1- العميل أعاد البناء على نفس الحدود ونفس المساحة، وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة ك.ف.أ عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كل المستندات المطلوبة طبقا للتعليمات.

2- العميل أعاد البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية «مساحة المنزل قبل الهدم» في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

- المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي ستة أشهر.

- في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.