غدا.. قطع المياه عن مدينة أطفيح والقرى التابعة لها لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق «مركز ومدينة أطفيح والقري التابعة لها»، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 14/ 7/ 2021 حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي الخميس الموافق 15 / 7 /2021 .

سبب الانقطاع

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث عطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطة مياه أطفيح المرشحة، الأمر الذي يتطلب إيقاف محطة مياه أطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات لإصلاح الخط.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.