قطع المياه 16 ساعة بمدينتي دكرنس والمنصورة للصيانة اليوم

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد في أعمال الصيانة بتغيير عداية مياه قطر 400 مم أسفل الطريق، وذلك من أمام رافع مياه كفر بدواي، بدائرة مركز المنصورة، إضافة لتغيير خط مياه صلب بطول 18متر، وتغيير محبس قطر 500 مم على خط قطر 630 مم بولي إيثيلين.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن أعمال الصيانة تستمر لمدة 16 ساعة، حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الاثنين.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن أعمال الصيانة تستدعي قطع مياه الشرب عن بعض المناطق، وهي القرى الواقعة على خط بدواي بالكامل، بطريق المنصورة دمياط الشرقي، وقرى (كفر الأعجر، كفر سعفان، وميت مزاح) بدائرة مركز المنصورة، إضافة إلي قرية ديمشلت، بمركز دكرنس.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.