مستشار الرئيس يكشف سبب تأخر شفاء دلال عبدالعزيز ووائل الإبراشي

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن سبب تأخر شفاء الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي، رغم التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحا أنه يتم دراسة كورونا طويلة المدى أو ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهذه حالات ليست كثيرة لكنها موجودة، كما أنه يتم عمل مؤتمرات ولقاءات علمية وأبحاث على كورونا طويلة المدى أو كورونا الممتدة أو مضاعفات ما بعد كورونا، وتم رصد من 23 لـ 25 مرضا أو عرضا أو مشكلات قد تحدث ما بعد الإصابة بكورونا.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن من هذه الأمراض جزء نفسي وآخر عصبي، وجزء يُصيب الجهاز التنفسي، وهو أكثر شيء يتم رصده، خاصة التليفات التي تحدث في الرئتين ما بعد الإصابة بكورونا، وتستجيب للعلاج في حالات كثيرة جدًا، لكن في بعض الحالات قد تمتد وتترك آثارا وصعوبة في التنفس، وصعوبة في الحركة، وكذلك أيضًا في تلقي الأكسجين، وبالتالي تظل هذه التليفات متواجدة وتحتاج وقتا طويلا للمعالجة والتعامل معها.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هذه تُعد عملية معقدة جدًا، وخليط ما بين قوة الفيروس ومناعة الجسم التي تختلف من إنسان لآخر، «اللي عنده مرض مزمن أو مشاكل صحية أخرى قد تمتد لشهور، لأنها تتوقف على تفاعل وتوازن وتكامل ما بين الإصابة وقوة الفيروس ومناعة الجسم في بعض الأشخاص».