الإسكان الاجتماعي: تيسير الشروط على أصحاب المهن الحرة والمعاشات

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المبادرة الجديدة الخاصة بالإسكان ستتيح لأصحاب المعاشات التقدم للحصول على وحدات سكانية بعد أن كانوا غير قادرين على التقديم في مبادرات سابقة حيث أصبحوا قادرين على التقديم حتى سن 75 سنة ليصبح نهاية سن التمويل بعد أن كان في الماضى حتى سن 60عاما.

وأضافت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن البنوك ستقدم شروطًا للتسهيل على أصحاب المهن الحرة وتم طلب من البنوك التحقق من دخل أصحاب المهن الحرة عن طريق استعلام المرافق الخاصة بمكانه واستعلام من الجيران، لافتا إلى أنه يتم طلب شهادة من محاسب قانوني لكل صاحب مهنة حيث يقدر الدخل الشهري للشخص على أن يتم تقديم هذه الشهادة إلى البنك ليتحقق منها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك لديه نماذج مالية لكل شخص يمتلك دخلا من مهنة حرة حيث يتم حساب الدخل بطريقة ما، متابعا: «بتوع المهن الحرة ميقلقوش وشيلنا شرط ضرورة أن يكون الشخص مؤمنا عليه، والشخص المتعثر هيروح للبنك ويتجدول الدفع وهياخد فلوسه وبعدين تتباع الوحدة بسعر أعلى».

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الشراء يكون عن طريق مطور قطاع خاص أو البنك أو الشركة ويتم تقييم سعر الوحدة عن طريق البنك من أجل عدم بيع الوحدة بسعر أعلى من الذي تستحقه.