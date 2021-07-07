رابط صندوق الإسكان الاجتماعي.. الخدمات والتظلمات

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح الإعلان المقبل (الإعلان الـ15) للإسكان الاجتماعي، والذي يتزامن مع الإعلان الرسمي عن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط صندوق الإسكان الاجتماعي، كي يستطيعوا زيارة الموقع، وتسجيل الدخول، ومن ثم البحث والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا (أون لاين)، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني، لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخدمات التي يقدمها الصندوق عبر الرابط.

رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنا.

خطوات التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

1- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنـا.

2- اختيار إنشاء حساب جديد.

3- إدخال المعلومات المطلوبة، منها الرقم القومي ورقم الهاتف وغيرها.

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي

يقدم الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمات عدة، منها:

1- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

2- طلب التعديل من دور إلى دور، وهذه الخدمة مخصصة فقط للحالات المرضية.

3- طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية.

4- طلب تصحيح البيانات.

5- طلبات متابعة الملفات بشركة الاستعلامات.

6- تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

7- طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

يذكر أنّ الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يعرض العديد من الفيديوهات التي تشرح لكل المواطنين التفاصيل الكاملة بكل خدمة يقدمها الصندوق للعملاء، عبر الموقع.

تظلمات صندوق الإسكان الاجتماعي

1- إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز.

2- تقديم التظلم من خلال زيارة الرابط الإلكتروني من هنا.

3- يستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

4- ثم يضغط على كلمة إرسال.

5- وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة.