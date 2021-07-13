تباين آراء طلاب «الثانوية» حول امتحان «اللغات»: فرحة لسهولة «الفرنساوي».. وشكاوي من «الألماني».. و«الإيطالي» طويل

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوى «الشعبة الأدبية» حول مستوى امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، اليوم. وقال عدد من الطلاب إنّ امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية» جاء فى مستوى فوق المتوسط، حيث اشتملت الاختبارات على عدد كبير من الكلمات غير المألوفة.

وعن مستوى امتحان مادة اللغة الفرنسية، أكد الطالب مصطفى محمد أنّه جاء فى مستوى فوق المتوسط، موضحاً أنّ أسئلة «المواقف» غير مباشرة. وأضاف أنّ القطعة اشتملت على كلمات غير مألوفة، وهناك بعض الأسئلة لم يرد حتى شبيهها فى الامتحانات التجريبية أو مراجعات المنصات التعليمية: «هما جابوه سهل للعلمى وصعّبوه علينا إحنا».

الطلاب يتفقون على عدم وجود فرق بين اللغة الفرنسية لـ«العلمي والأدبي»

واتفق عدد من الطلاب مع «محمد»، مؤكدين لـ«الوطن» أنّه لا يوجد أى فرق بين مستوى امتحان اللغة الفرنسية الذى عُقد لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، وهناك كلمات معقدة ويصعب ترجمتها فى أسئلة القطعة، إضافة إلى أنّها تحتاج إلى وقت طويل لفهمها وإدراك مضمونها.

وعلى غرار طلاب اللغة الفرنسية اشتكى طلاب مادة اللغة الألمانية فى صعوبة أسئلة القطعة، حيث يقول الطالب أحمد جمال، الذى أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالجيزة، إنّ أسئلة القطعة والمواقف لم تكن مباشرة، وجاءت بها كلمات معقدة.

وأضاف «جمال» أنّ الأسئلة المتعلقة بالقواعد هى فقط التى جاءت مباشرة دون تعقيد، مؤكداً أنّ مستوى الامتحان بصفة عامة فوق متوسط، ويقترب فى مستواه مع امتحان الشعبة العلمية الذى عُقد أمس الأول.

وأكد يوسف عبداللطيف أنّ امتحان الألمانى لم يكن مباشراً وبه الكثير من الكلمات التى يصعب ترجمتها: «كلمات جديدة أول مرة أشوفها»، موضحاً أنّه رغم اطلاعه على جميع أسئلة الامتحانات التجريبية، فإنّ الامتحان اشتمل على نقاط غير مباشرة. وعن مستوى امتحان مادة اللغة الإيطالية أكد الطالب يوسف أحمد أنّ الامتحان لم يكن مباشراً، موضحاً أنّ أسئلة القطعة أيضاً احتوت على الكثير من الكلمات المعقدة، ومستوى الامتحان جاء فوق المتوسط، وهو ما اتفق عليه عدد من طلاب اللغة.

وتباينت ردود فعل الطلاب فى الإسكندرية حول سهولة وصعوبة امتحانات أمس، وسيطرت حالة من الفرحة على طلاب الثانوية بالإسكندرية، بعد انتهاء امتحان «الفرنساوى» الذى جاء سهلاً، وفقاً لآراء الطلاب، إضافة إلى امتحان اللغة الإيطالية وصعوبة الألمانية.

وقالت الطالبة مى محمود إن امتحان اللغة الفرنسية لشعبة الأدبى جاء أصعب من امتحان شعبة العلمى، أمس الأول، حيث تمكنوا من الإجابة عن امتحان شعبة العلمى بكل سهولة، لافتة إلى أنه سهل ولكنه ليس بسهولة امتحان شعبة العلمى، ولكن لا بد من التركيز جيداً، فكان يحتاج إلى الوقت والتركيز. وأضافت روان يوسف أن امتحان اللغة الفرنسية فى مستوى الطالب المتوسط، حيث تمت الإجابة عن أسئلة الامتحان مع التركيز على بعض الأسئلة خاصة القطعة.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة حيال امتحانى اللغتين الإيطالية والألمانية، حيث تنوعت الآراء ما بين صعب وسهل، ورأت بعض الطالبات أن الامتحان سهل ويحتاج إلى وقت، أما بعض الطالبات فأكدن أن الامتحان صعب، على عكس امتحان شعبة العلمى. وخرج الطلاب من جميع اللجان بالغربية وسط أجواء من الفرحة والسعادة البالغة على وجوه جميع الطلبة بسبب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وهو ما لاقى استحسان أولياء الأمور ورضاهم حيال أداء أبنائهم للامتحان طوال ساعتين فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو.

وكشف محمد حسن، أحد طلاب شعبة الأدبى بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية جاء فى متناول الطالب المتوسط، مع وجود أسئلة لقياس المهارات. وتابعت سوسن محمود، طالبة بمدرسة طنطا الثانوية بنات، أن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج ونماذج امتحانات «بابل شيت» التى أعدتها الوزارة طوال الشهر الأخير قبل بدء الامتحانات الرسمية.

وأكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، انتظام أعمال امتحانات الثانوية، حيث أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية، وعددهم 5 آلاف و182 طالباً وطالبة، حضر منهم 5 آلاف و166 طالباً وطالبة، فيما تغيب 16 طالباً عن الامتحان. وشهدت لجان محافظة بنى سويف، لليوم الرابع على التوالى، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى اللجان، إضافة للمرور من بوابات التعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية، فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن امتحانات الثانوية تسير بصورة منتظمة فى رابع أيام بداية الامتحانات، منوهة بأنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين، مؤكدة أن فريق مكافحة الغش الإلكترونى رصد 27 حالة غش، منها حالتا نشر الامتحان على الإنترنت هما: الطالبة «ر.م.خ» بإدارة البدرشين بالجيزة، والطالب «م.ع.ا» بإدارة الخليفة بالقاهرة، نظراً لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية حالات غش إلكترونى لـ25 حالة ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية؛ محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات «بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة»، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وتلقت الغرفة من محافظة البحر الأحمر بلاغاً بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان (الألمانية)، وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطلاب.