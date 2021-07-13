وصول حكيم وحسن الشافعي عزاء شقيق رامي صبري

وصل مطرب الأغنية الشعبية حكيم، والملحن حسن الشافعي، قبل قليل، إلى عزاء كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، والذي وافته المنية مساء أول أمس، غرقًا في ترعة المريوطية، عن عمر ناهز 33 عامًا.

ويستقبل الفنان رامي صبري العزاء في شقيقه كريم صبري، داخل منزل العائلة، بمدينة الشيخ زايد، منذ صلاة المغرب، بجانب حضور الأهل والأصدقاء المُقربين.

وتوافد عدد من النجوم، على العزاء، منهم هاني رمزي، ومحمد رحيم، مصطفى درويش، ومصطفى جاد، وماجد المصري، ودياب، فضلًا عن المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

وكان رامي صبري نعى شقيقه كريم صبري، بكلمات مؤثرة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

رامي صبري ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة

وعلق رامي صبري على الصورة: «دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلا خدت الشهادة، وبقيت أحسن مني يا حبيبي، ربنا يرحمك، ادعوله».

يذكر أنّ صادق عادل، فنان وصديق مقرب من الفنان الراحل كريم صبري، دافع عن صديقه الراحل، مطالبًا بالدعاء بالرحمة له.

صديق كريم صبري يدافع عنه: كان مكتئب وتعبان من كل القريب منه

وكتب صادق عادل عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «كريم مكنش بالصورة اللي بتتقال دي أبدًا، كريم مكنش بالوحاشة دي، بالعكس ده من أرجل الناس اللي عرفتها في حياتي، ارحموه بقى ده خلاص مشي وسابكم، بلاش التشويه ده في صورته».

وتابع عادل: «كريم كان مكتئب وتعبان من كل القريب منه، واللي استنى منه مساعدة وملقهاش، كريم كان فنان وشاطر ومجتهد وملقاش الدعم الكافي، فاكتئب وده طبيعي لواحد الناس فاهمة إنه ياما هنا وياما هناك، وهو يا عيني بيعافر وبيحاول بكل جهده، للأسف اللي بيكون من عيلة فنية الناس بتستخسر تساعده، وفاهمين إن العيلة الكريمة عاملة الواجب معاه، وفيه ناس تانية أولى».

وواصل صديق الفنان الراحل: «بس الحقيقي إن ده غلط تمامًا، لا حد بيساعد ولا قريب ولا غريب، صحابه بس اللي وقفت جنبه، وكانت بتحاول تعمله حاجة مش أكتر، سواء محمد شفيق أو كريم أسامة، أو أنا أو كام شخص بس اللي قريبين منه، لكن مافيش اللي الناس فكراه ده، بلاش تشويه في إنسان شاف حياة صعبة وسابنا بطريقة أصعب».