حكيم يشدو لكبار مطربي الأغنية الشعبية على «يوتيوب».. «فيديو»

أحيا النجم حكيم تراث الأغنية الشعبية، من خلال «ميدلي غنائي» نشره عبر حسابه اليوم بموقع «يويتيوب»، بعنوان «ميدلي تطوير مراحل الفن الشعبي لعام 2021».

حكيم يشدو لسيد درويش وعبدالمطلب وحسن الأسمر

الميدلي تضمّن 7 أغنيات لرموز الأغنية الشعبية، من بينها أغنية له وهي «آه يا قلبي» في حين كانت باقي الأغنيات هي «محسبكو انداس» لسيد درويش، و«على الحلوة والمرة» لعبد الغني السيد، و«يا حاسدين الناس» لمحمد عبد المطلب، و«بهية» لمحمد العزبي، وبنت السلطان لأحمد عدوية، و«الواد الجن» لحسن الأسمر.

وفي تصريحات سابقة، تحدّث حكيم عن بدايته الفنية، ودخوله المجال الفني، حيث قال إن بدايته الغنائية كانت من خلال شارع محمد علي، حيث وصل أجره 3 جنيهات، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت كان يتقاضى الفنان أحمد عدوية 50 جنيهًا، كما تحدّث عن أبرز الأصوات التي يحب الاستماع إليها، وهما جورج وسوف ومحمد فؤاد.

ولفت حكيم إلى أن والده كان يكره فيه ارتداء أي ملابس حمراء أو وضع «البرفان»، مضيفًا: «أبويا لما شافني لابس بيجامة لونها أحمر وأنا عندي 20 سنة جرى ورايا وكأني ممسوك دعارة».

آخر أعمال الفنان حكيم كليبه الجديد «أخبار الطقس»، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وحقق مشاهدات وصلت إلى 550 ألف جنيه، وعلق عليه قائلاً «على فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».