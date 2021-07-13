يوسف زيدان يهنئ دار «كيان» بعد فوزها بجائزة أفضل ناشر بمعرض الكتاب

هنأ الدكتور يوسف زيدان، الكاتب والروائي، دار «كيان للنشر والتوزيع» بعد فوزها اليوم بجائزة أفضل دار نشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وفق ما أعلنته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، منذ قليل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأشار زيدان إلى أن دار «كيان» نشرت له مؤخرا سلسلة «الشجون» في طبعات جديدة.

ودون الدكتور يوسف زيدان، على حسابه الرسمي عبر «فيسبوك»، قائلا: «دار النشر كيان، التي أصدرت مؤخرًا الطبعات الجديدة من مجموعة الشجون (شجون مصرية، شجون عربية، شجون تراثية، شجون فكرية) وسوف تُصدر بعد أيام: فقه الحب، فقه العشق، فقه الهيام.. فازت بجائزة أفضل ناشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تهنئة خاصة لصاحبيِّ الدار: محمد جميل، نيفين زوجته».

وسلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «في القراءة حياة»، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد بهي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأعضاء لجان تحكيم الجوائز، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

وجائزة أفضل جناح، تمنح سنويًا لإحدى دور النشر الجديدة، بهدف التشجيع لشباب الناشرين الجدد الذين لم يمر على قيدهم في الاتحاد أكثر من 10 سنوات.